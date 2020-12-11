مبادرة خيرية تتحدى الكورونا وأكبر مسجد في اليابان ،وشرب القهوة بصحبة طيورالبوم.

في السودان، نتعرف كيف وظف شباب سوداني مواقع التواصل الاجتماعي لإنجاز مبادرة "كسوة الشتاء" في ظل كورونا. ونصحبكم في اليابان بجولة في رحاب أكبر مسجد فيها. ومن الإمارات تقرير عن شرب القهوة في صحبة طيور البوم.