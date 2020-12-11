رنا الحجة في بلا قيود وجود لقاح لا يعني انتهاء الجائحة

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رنا الحجة في بلا قيود وجود لقاح لا يعني انتهاء الجائحة

رنا الحجة تقول إن وجود لقاحات فعالة ضد فيروس كوفيد 19 لا يعني انتهاء الجائحة، حيث سيكون هناك محدودية في الإنتاج وأنه سيكون من المستحيل على الشركات المصنعة توفير خمس مليارات وحدة تطعيم خلال سنة. وأوضحت رنا الحجة أنه قد تم تأكيد سلامة اللقاح وهي المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاحات، وما يتبقى هو اختبار تأثيره طويل المدى على أعداد كبيرة.

وأضافت رنا الحجة أنه حتى الأن يظل الالتزام بإجراءات الوقاية، وهي ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي وآداب النظافة، يظل هو الأسلوب الأكثر فعالية لمكافحة الجائحة.

وأكدت مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على أهمية اعتماد الجمهور على التقارير والبيانات العلمية الرسمية والموثوق بها لتجنب مخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة.

واضافت رنا الحجة انه تم في الفترة الاخيرة معرفة الكثير عن فيروس كورونا وكيفية انتشاره وكيفية التعامل مع الجائحة، وبناء عليه تطورت بيانات وتصريحات منظمة الصحة العالمية بما يتناسب مع تطور الأدلة العلمية.