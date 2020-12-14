بسبب بيت شعر أردوغان يتسبب بأزمة بين تركيا وإيران

استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي بعد أن ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قصيدة اعتبروها جدلية. وكان أردوغان شارك في احتفالات النصر في باكو عاصمة أذربيجان بعد معارك إقليم كارباخ حيث ألقى قصيدة لشاعر إيراني من أصل أذري عن تقسيم أذربيجان بين روسيا وإيران في القرن 19.