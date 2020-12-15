إكسترا التلفزيوني: هل أنت مدمن على القهوة؟

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إكسترا التلفزيوني: هل أنت مدمن على القهوة؟

القهوة هي من أكثر المشروبات رواجا حول العالم والتي قد لا يخلو منها بيت أو قائمة طعام، فما هو السحر الذي يلقاه فنجان القهوة لدى الشعوب من مختلف الفئات العمرية وخصوصا جيل الشباب؟

في حلقة بي بي سي إكسترا نأخذ عاشقي القهوة في رحلة إلى اليمن لنتعرّف على مراحل حياة حبة البنّ والرحلة التي تأخذها من شجرة القهوة في اليمن إلى مقاهي العالم. وتعتبر صناعة القهوة من أهم الموارد الاقتصادية للعديد من البلدان واقترن بعض أنواعها بثقافات متعددة شرقية وغربية كما تنوعت أصنافها ومزاياها لدى شعوب العالم المختلفة.

تتعدد أسماء القهوة وطرق تحضيرها وصناعتها، ولكن يبقى البن هو أساس هذا المشروب الساحر. من أين بدأ الإنسان يتعرف على شجرة البن، والتي من ثمارها يستهلك أكثر من ملياري فنجان يوميا حول العالم.

في هذه الحلقة نتعرّف على بعض الإحصائيات حول استهلاك القهوة حول العالم وعلى أغرب أنواع القهوة، فهل أنتم من محبّي القهوة؟ وما هي عاداتكم في تناول هذا المشروب؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.