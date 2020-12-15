رنا الحجة في بلا قيود نلعب دوراً مهماً لتأكيد توزيع اللقاحات بشكل عادل بين البلاد

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رنا الحجة في بلا قيود نلعب دوراً مهماً لتأكيد توزيع اللقاحات بشكل عادل بين البلاد

صرحت رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ان منظمة الصحة العالمية تبذل جهودها لضمان توزيع اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 بشكل عادل ومتساوٍ بين البلاد. وأضافت رنا الحجة أن منظمة الصحة العالمية تعتمد على التعاون الدولي بين الدول والهيئات المعنية، وكذلك تفهم الدول لمسؤوليتها تجاه سكانها والمجتمع الدولي.

وأكدت مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن من بين الشروط الاساسية للمشاركة في مبادرة كوفاكس هو ضمان توفير اللقاح لعشرين في المئة من سكان كل بلد، وهي الشريحة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد 19. وتأمل المنظمة الوصول لهذه النتيجة قبل انتهاء العام المقبل.

وأوضحت رنا الحجة أن حجز المملكة المتحدة لجزء من انتاج لقاح شركة فايزر لن يعني عدم توفر لقاحات لباقي الدول، حيث إنه بجانب لقاح فايزر، فإن هناك عدة لقاحات لفيروس كوفيد في طور الانتاج ومن المتوقع ظهورها بانتهاء العام الحالي، الامر الذي سيسمح بتوفير اللقاحات لمختلف الدول بمختلف قدرتهم الشرائية.