إبتسامة هوليود من تركيا ومحبي الطبيعة في خُمس الليبية ورؤى الشباب اليمني في صنع القرار

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إبتسامة هوليود من تركيا ومحبي الطبيعة في خُمس الليبية ورؤى الشباب اليمني في صنع القرار

في اليمن نتعرف على ورشة عمل لتعزير انخراط الشباب اليمني في عملية صنع القرار، وكيف جمعت مدينة خُمس الليبية محبي الطبيعة وركوب الدراجات الهوائية وفي تركيا نكشف عن الدافع وراء قيام البعض بإجراء عمليات التجميل.

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