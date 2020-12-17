شباب السودان بعد عامين على الثورة في إكسترا التلفزيوني

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شباب السودان بعد عامين على الثورة في إكسترا التلفزيوني

يشهد السودان منذ الثورة قبل سنتين وسقوط النظام السابق مرحلة انتقالية من التحولات سياسية واجتماعية، فما هو دور الشباب وكيف ينظر للفترة السابقة وما هي أحلامه وأماله للمستقبل؟

حلقة بي بي سي إكسترا تلقي الضوء على واقع هذه التحولات في السودان من خلال عيون الشباب، فما هي سبل التغيير، وما هو دور المبادرات الاجتماعيّة الشبابيّة في هذا الإطار؟ حيث كان الشباب السوداني في طليعة المظاهرات السلمية التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 وأطاحت بحكم عمر البشير الذي دام 30 عاما.

تجول كاميرا البرنامج في حي "المسالمة" في أم درمان وتنقل لنا كيف حياة الأقباط السودانيين ومدى حرية ممارستهم لعبادتهم وعاداتهم كما وبقية الأديان في الخرطوم وضواحيها.

نستقبل في الحقلة الناشطة الاجتماعيّة ايناس موزامل، والحاصلة على ماجستير في المجال الإنساني والتنمية المجتمعيّة وقضايا التنوع وبناء السلام والحكم الرشيد، للحديث عن مبادرة "الدرّاجيّات السودانيّات" التي بدأت عام ٢٠١٧ ومازالت مستمرّة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تتعلّق بتمكين المرأة السودانيّة ومناصرة المساواة في الحقوق والواجبات في المجتمع السوداني.

كما تحلّ فرقة "سالوت يالبنوت" وهي فرقة موسيقيّة نسائية سودانيّة تضم ٥ أعضاء من مختلف الأديان والخلفيّات الثقافيّة والاثنيّة وهي فرقة تأسست عام ٢٠١٥. تتناول فنانات الفرقة من خلال الأغنيات التي تقمن بكتابتها وتأليفها بأنفسهنّ العديد من القضايا مثل العنف والعنصريّة والتهميش والحب وغيرها من قضايا، وذلك باللغتين العربيّة والإنكليزية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.