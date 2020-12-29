طلاب يجمعون على صعوبة التعليم عن بعد

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طلاب يجمعون على صعوبة التعليم عن بعد

هذه السنة شهدت تغيراً كبيراً في المفاهيم حول العالم وأصابتنا بالارتباك في مواجهة ظروف غير اعتيادية. من التغييرات التي حصلت والتي اضطررنا جميعاً إلى التأقلم معها كانت تخلي التعليم عن صبغته الاعتيادية.

ففي بعض الدول أُغلقت المدارس واستبدل الطلاب قاعات الدراسة بشاشات الكومبيوترات. وفي دول أخرى تم تقسيم حضور التلاميذ والطلاب على مراحل. فيما ارتأت دول فتح أبواب مدارسها بالكامل ولكن مع اعتماد إجراءات السلامة والحرص على التباعد الاجتماعي. كما كان للجامعات نصيب من الارتباك الحاصل واضطر الكثير من الطلاب إلى تلقي المحاضرات أونلاين، ناهيك عن أن بعضهم تخرج افتراضياً.