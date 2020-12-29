مغنية الأوبرا ميرنا قسيس: غنائي على الطبقات المنخفضة والعالية هو رحلة مليئة بالتحديات

ضيفتنا في هذه الحلقة الخاصة من إكسترا هي مغنية الأوبرا السورية ميرنا قسيس التي خاضت رحلة طويلة لاكتشاف إمكانات صوتها. صوتها مصنف أوبراليا بـ (mezzo soprano) الخاص بتلك الأدوار التي تتطلب الطبقة المنخفضة من الصوت. بدأت قسيس الغناء في كورال الكنسية المريمية بدمشق في طفولتها وتخصصت في الأوبرا خلال دراستها في المعهد العالي للموسيقى في دمشق ولكنها أيضا تُتقن الغناء الشرقي. تابعوا الحلقة لتعرفوا رحلة ميرنا بين سوريا وإيطاليا وللتعرف على الجذور التاريخية للتراتيل الدينية وعلاقتها بالمقامات وأيضاً مبادرة في الموصل لترميم الكنائس المدمرة.