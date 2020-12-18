هل غضب عمرو موسى وانفعل في وجه صدام حسين قبل الغزو الأمريكي؟

نفى ناجي صبري، وزير الخارجية العراقي الأسبق في عهد صدام حسين، ما ذكره عمرو موسى عن لقاء بينه وبين الرئيس العراقي السابق قبيل الغزو الأمريكي للعراق. وكان موسى ذكر في كتابه أنه انفعل وغضب بعد طرح موضوع عودة المفتشين لصدام حسين.