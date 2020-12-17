خرافات: هل لقاحات فيروس كورونا تسبب الوفاة وتدمر المخ؟ وأي لقاح هو الأفضل؟
هل تسأل نفسك ومن حولك ما إذا كان يجب أن تتلقى لقاح فيروس كورونا أم لا؟
هل يقلقك ما تسمعه من شائعات حول الأعراض الجانبية للقاح؟
بالطبع، فأنباء التوصل إلى لقاح فيروس كورونا خلقت موجة من الشائعات المناهضة للقاح، فلا تخلو جلسة مع الاسرة أو الاصدقاء الا وتطرق الى الحديث عن اللقاحات الجديدة مابين مؤيد ومعارض لتلقي اللقاح. في هذه الحلقة من خرافات نفند معكم المزاعم الأكثر تداولا عن لقاحات كوفيد 19
إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد علي عاصي
شارك في الإعداد على عاصي
" خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش