خرافات: هل لقاحات فيروس كورونا تسبب الوفاة وتدمر المخ؟ وأي لقاح هو الأفضل؟

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خرافات: هل لقاحات فيروس كورونا تسبب الوفاة وتدمر المخ؟ وأي لقاح هو الأفضل؟

هل تسأل نفسك ومن حولك ما إذا كان يجب أن تتلقى لقاح فيروس كورونا أم لا؟ ‏

هل يقلقك ما تسمعه من شائعات حول الأعراض الجانبية للقاح؟

بالطبع، فأنباء التوصل إلى لقاح فيروس كورونا خلقت موجة من الشائعات المناهضة للقاح، ‏فلا تخلو جلسة مع الاسرة أو الاصدقاء الا وتطرق الى الحديث عن اللقاحات الجديدة مابين ‏مؤيد ومعارض لتلقي اللقاح. في هذه الحلقة من خرافات نفند معكم المزاعم الأكثر تداولا ‏عن لقاحات كوفيد 19‏

إعداد وتقديم شيرين شريف

شارك في الإعداد علي عاصي

شارك في الإعداد على عاصي

" خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش