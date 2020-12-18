نعمان لحلو في "بلا قيود": قوام الفن الأول هو الحرية

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نعمان لحلو في "بلا قيود": قوام الفن الأول هو الحرية

صرح نعمان لحلو أن سبب تنازله عن المنحة الفنية المقدمة من وزارة الثقافة المغربية واقتراحه لتقديم المبلغ، 20000 دولار تقريبًا، لصندوق منكوبي وباء كورونا يرجع لعدم توضيح الوزارة أن هذه المنحة هي منحة إنتاجية جارية منذ أعوام وليست دعمًا شخصيًا له.

وقال الموسيقار المغربي إنه يؤيد تولي الدولة مسؤولية الإشراف الجزئي على الفن حيث إن الفن من وجهة نظره هو تعبير عن كيان وقضايا الوطن، على أن يأتي هذا التوجيه في ظل هامش كبير من حرية الإبداع، حيث يري لحلو إن الحرية هي القوام الأساسي للفن.

وأرجع نعمان لحلو انتقاداته في السابق للسياسات الثقافية في المغرب إلىتركيز المهرجانات بشكل أساسي على الانتاج الأجنبي موضحاً أن الأمور تغيرت تماماً في الوقت الحاضر.

وشدد الفنان المغربي على رفضه لكل ما هو أجنبي، من منظور أن المنتج الفني الأجنبي لا يعبر عن هوية المغرب التي هي مزيج من العربية والأندلسية والأمازيغية والصحراوية.

وقد وصف الموسيقار نعمان لحلو الفن بالسلاح، مشبهاً قوة الفن الناعمة في الوقت الحالي بالنابالم في سرعة انتشاره وتأثيره.