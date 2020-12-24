نعمان لحلو الفن علم كالجبر والهندسة

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نعمان لحلو الفن علم كالجبر والهندسة

يقول الموسيقار المغربي نعمان لحلو أن الموسيقى هي علمٌ كالجبر والهندسة، ومن هذا المنطلق أتت أحكامه أو انتقاداته السابقة لبعض الفنانين.

ويرى الموسيقار المغربي أنه على الرغم من أن رأس مال الفنان هو جمهوره، غير أنه يجب ألا يكون الهدف الأساسي للفنان هو مجرد إرضاء هذا الجمهور فقط ، كما يجب أن يكون الفن هو المحرك الأساسي للفنان وليس الشهرة.

وأكد نعمان على رضائه التام عن مشواره الفني ومواقفه المختلفة قائلًا "أحسن لي أن اكون حقيقة صغيرة أفضل من أكون ظلًا كبيرًا".

وعن موقفه السابق من إلغاء رحلته لجمهورية مصر العربية قبل ثلاث سنوات ، بسبب استقبال رئيس مجلس النواب المصري وقتها وفداً من جبهة البوليساريو، أوضح لحلو أن موقفه هذا جاء بناءً على كونه فنان يتفاعل مع المعطيات الاجتماعية والسياسية لوطنه، وأوضح الموسيقار المغربي أنه قد عاود زيارة مصر بعد هذا الموقف مشددًا على أنه يرى في مصر بلده الثاني التي تعلم فيها احتراف الفن.