إدراج الثقافة اليهودية في البرامج الدراسية في المغرب

أثار موضوع إدراج الثقافة اليهودية في المدارس المغربية جدلا واسعا على مواقع التواصل. وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي إن هذا الإدراج يأتي للتأكيد على انخراط المدرسة المغربية في تثبيت الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها على حد تعبيره.