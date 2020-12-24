مخاوف في بريطانيا بعد ظهور سلالة ثالثة من فيروس كورونا قادمة من جنوب إفريقيا

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مخاوف في بريطانيا بعد ظهور سلالة ثالثة من فيروس كورونا قادمة من جنوب إفريقيا

اكتشاف سلالة ثالثة من فيروس كورونا في بريطانيا بعد أن ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا. وأعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، أنه تم رصد حالتين في المملكة المتحدة وأن المريضين يخضعان للعزل الصحي.

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