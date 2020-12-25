جدل بمصر حول استمرار الدراسة في ظل تزايد حالات فيروس كورونا

شن أولياء الأمور وطلاب المدارس والجامعات المصرية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف الدراسة خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا خاصة مع بلوغ الموجة الثانية ذروتها واقتراب موعد امتحانات القسم الأول من الفصل الدراسي في بداية العام.