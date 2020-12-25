د. جهاد أزعور في "بلا قيود": 2020 سنة الصدمة الأولى

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د. جهاد أزعور في "بلا قيود": 2020 سنة الصدمة الأولى

تحدث ضيف حلقة الأسبوع من بلا قيود، جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن سياسات الصندوق للتعامل مع جائحة كورونا وأثرها الاقتصادي على البلاد في العام المنتهي، وهو ما أشار له بسنة "الصدمة الأولى".

وقد تفاوتت طرق تعامل الصندوق الدولي مع حكومات المنطقة في الفترة الأخيرة، فعلى أي أساس يتعامل الصندوق مع بلاد المنطقة من دول مصدرة للنفط ودول عانت من النزاعات ودول أخرى حققت نمواً اقتصادياً خلال العام؟

وقد صرح جهاد أزعور أنه على الرغم من مواجهة دول المنطقة للأزمة الصحية بشكل جيد، غير أن اقتصادات دول منطقة الشرق المتوسط وآسيا الوسطى قد تأثرت بشكل جذري لضعف بنيتها. فما هي الحلول؟ وكيف تتخطى دول المنطقة هذه الأزمة؟