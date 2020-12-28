دعوات لمحاسبة المتورطين بحريق مخيم لاجئين سوريين شمال لبنان

استنكر مغردون في عدة دول عربية "الإذلال و القهر" الذي طال سكان مخيم شمالي لبنان بعد أن حرقه شبان. واعتبر نشطاء أن الواقعة "لا تتعدى كونها أعمالا فردية تستوجب أقصى العقوبات" وطالبوا بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.