دعوات لمحاسبة المتورطين بحريق مخيم لاجئين سوريين شمال لبنان
دعوات لمحاسبة المتورطين بحريق مخيم لاجئين سوريين شمال لبنان
استنكر مغردون في عدة دول عربية "الإذلال و القهر" الذي طال سكان مخيم شمالي لبنان بعد أن حرقه شبان. واعتبر نشطاء أن الواقعة "لا تتعدى كونها أعمالا فردية تستوجب أقصى العقوبات" وطالبوا بانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
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