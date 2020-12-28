عودة وزير دفاع الأسبق خالد نزار للجزائر على متن طائرة رئاسية تثير موجة تساؤلات

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عودة وزير دفاع الأسبق خالد نزار للجزائر على متن طائرة رئاسية تثير موجة تساؤلات

انتشرت على مواقع التواصل صور تظهر وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار وهو عائد إلى الجزائر على متن طائرة رئاسية.

الصور أثارت تساؤلات في الجزائر، عمن أصدر القرار بإرسال الطائرة، خاصة وأن نزار ملاحق من قبل القضاء العسكري.

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