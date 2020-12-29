السجن 4 سنوات لناشطة صينية لتصويرها فيديوهات حول تفشي فيروس كورونا في ووهان

حكمت محكمة صينية بالسجن النافذ أربع سنوات في حق الناشطة والمحامية جهانغ جهان، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهذا بعد نقلها يوميا لتسجيلات حول انتشار فيروس كورونا في ووهان الصينية.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ من خلال الضغط هنا.