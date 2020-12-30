كيف علق الجزائريون على عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا؟
كيف علق الجزائريون على عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا؟
رحب كثير من الجزائريين بعودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا بسبب كوفيد-19. ورأى كثيرون أن فيديو تبون وهو يخاطب الجزائريين أسكت كل الشائعات بشأن حالته الصحية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.