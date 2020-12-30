كيف علق الجزائريون على عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا؟

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كيف علق الجزائريون على عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا؟

رحب كثير من الجزائريين بعودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا بسبب كوفيد-19. ورأى كثيرون أن فيديو تبون وهو يخاطب الجزائريين أسكت كل الشائعات بشأن حالته الصحية.

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