كيف علق الجزائريون على عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا؟

رحب كثير من الجزائريين بعودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة العلاج في ألمانيا بسبب كوفيد-19. ورأى كثيرون أن فيديو تبون وهو يخاطب الجزائريين أسكت كل الشائعات بشأن حالته الصحية.

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