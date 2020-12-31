2020 السنة التي ستطبع ذاكرة الأجيال لعقود

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2020 السنة التي ستطبع ذاكرة الأجيال لعقود

ساعات معدودة تفصلنا عن العام الجديد بعد سنة 2020 التي شهدت أحداثا وكوارث ووباء، وسوف تنقل تداعياتها إلى سنة2021 فماذا يخبئ العام الجديد؟

عام لا يشبه الأعوام السابقة شهد تصاعد التوترات في أكثر من بقعة في العالم وكوارث طبيعية. حلقة بي بي سي إكسترا في رأس السنة الميلادية تلقي الضوء على أهم الأحداث التي تناولها البرنامج خلال عام كامل. كما تستضيف الحلقة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للحديث عن الحدث الأبرز وهو جائحة كورونا. ما هي خطط المنظمة المستقبلية لمواجهة الوباء ومتى ستعتمد منظمة الصحة أحد اللقاحات التي بدأت الدول بمباشرة إعطائها للمواطنين؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.