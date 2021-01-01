احتفالات صاخبة برأس السنة في ووهان الصينية وخافتة في معظم أنحاء العالم

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احتفالات صاخبة برأس السنة في ووهان الصينية وخافتة في معظم أنحاء العالم

في الوقت الذي غابت فيه الحشود عن احتفالات رأس السنة في معظم بلدان العالم بسبب القيود الاحترازية جراء وباء كورونا، مدينة ووهان الصينية تشهد احتشاد عشرات الآلاف احتفالا بالعام الجديد.

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