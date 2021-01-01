إبراهيم عبد المجيد في "بلا قيود": لابد من رفع الخطوط الحمراء عن الإبداع

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إبراهيم عبد المجيد في "بلا قيود": لابد من رفع الخطوط الحمراء عن الإبداع

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، الأديب والروائي المصري ابراهيم عبد المجيد عن علاقة الروائي مع شخصيات رواياته، فهل يتحمل الكاتب مسؤولية ما يرد على لسان شخصيات الرواية؟

وماذا عن الظروف التي أحاطت بروايته الأحدث "العابرة" والتي تتناول قضية العبور الجنسي؟ وما إذا كان للرواية دلالات سياسية أو غيرها؟

وتطرق الروائي والأديب المصري إبراهيم عبد المجيد إلى الفترة التي عمل فيها في مؤسسات وزارة الثقافة المصرية، فما رأيه إزاء فاعلية دور الوزارة في تنوير وتثقيف المجتمع؟