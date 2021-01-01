إبراهيم عبد المجيد في "بلا قيود": جائزة نوبل للأدب مسيسة إلى حد كبير
إبراهيم عبد المجيد في "بلا قيود": جائزة نوبل للأدب مسيسة إلى حد كبير
تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، ال Hديب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد عن نظرة الغرب إلى الأدب العربي مشيراً إلى أن المنتج الأدبي العربي لا يحظى بالاهتمام المطلوب، فما هي الأسباب؟
وأشار الروائي المصري إلى أن هناك الكثير من الأدباء العرب يستحقون الحصول على جائزة نوبل، فلماذا لم يحصل عليها أي أديب عربي منذ أكثر من اثنين وثلاثين عاما؟
وتطرق الروائي إبراهيم عبد المجيد إلى تبنيه في السابق الفكر الناصري مشيراً إلى أن الحقبة الناصرية أنجزت العديد من المشروعات، ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى ضياع هذه الإنجازات؟ وماذا عن رأيه في انخراط الأديب في السياسة؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، شاهدوا حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود مع إبراهيم عبد المجيد الأديب والروائي المصري من خلال هذا الرابط..