فيروس كورونا: لقاح "فايزر/ بايونتيك" يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية

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فيروس كورونا: لقاح "فايزر/ بايونتيك" يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية

أصبح اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية أول لقاح يحصل على تصديق منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ بعد مراجعة بيانات التجارب السريرية.

المنظمة وجدت اللقاح آمنا وفعالا، وهو ما يمهد الطريق للمنظمة لتوزيعه للدول ذات الدخل المنخفض.

مصر كذلك وقعت اتفاقا مع لجنة الصحة الوطنية الصينية لتوريد المزيد من الجرعات من لقاح "سينوفارم" الصيني في أسرع وقت.

هذا في وقت تُكتشف فيه المزيد من الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حول العالم، وتركيا تمنع استقبال البريطانيين بعد اكتشاف 15 حالة بين مسافرين.

هذه الموضوعات تستمعون إليها في هذه الحلقة من بودكاست "غرفة أخبار كورونا".

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