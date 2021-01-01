توقعات الأبراج للعام الجديد خرافة أم علم توصل له القدماء ونحن مازلنا نتعلمه؟

‏ ربما تتساءل هل هذه التوقعات خرافة أم علم لم نتوصل لأصوله بعد؟ من أول من نظر السماء وقرر أن يفسر شخصياتنا وحياتنا بناءا على حركة الشمس ‏والكواكب والأقمار؟ وما هو لوح فينوس وماعلاقته بالأبراج الفلكية وهل لديك الفضول لمعرفة توقعات العام المقبل؟ حاولنا تقديم الإجابات لك في حلقة هذا ‏الأسبوع من بودكاست خرافات من إعداد وتقديم شيرين شريف