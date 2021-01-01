توقعات الأبراج للعام الجديد خرافة أم علم توصل له القدماء ونحن مازلنا نتعلمه؟
هل أطلعت على توقعات برجك للعام الجديد؟
ربما تتساءل هل هذه التوقعات خرافة أم علم لم نتوصل لأصوله بعد؟ من أول من نظر السماء وقرر أن يفسر شخصياتنا وحياتنا بناءا على حركة الشمس والكواكب والأقمار؟ وما هو لوح فينوس وماعلاقته بالأبراج الفلكية وهل لديك الفضول لمعرفة توقعات العام المقبل؟ حاولنا تقديم الإجابات لك في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست خرافات من إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد علي عاصي
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش