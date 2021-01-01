توقعات الأبراج للعام الجديد خرافة أم علم توصل له القدماء ونحن مازلنا نتعلمه؟

هل أطلعت على توقعات برجك للعام الجديد؟

‏ ربما تتساءل هل هذه التوقعات خرافة أم علم لم نتوصل لأصوله بعد؟ من أول من نظر السماء وقرر أن يفسر شخصياتنا وحياتنا بناءا على حركة الشمس ‏والكواكب والأقمار؟ وما هو لوح فينوس وماعلاقته بالأبراج الفلكية وهل لديك الفضول لمعرفة توقعات العام المقبل؟ حاولنا تقديم الإجابات لك في حلقة هذا ‏الأسبوع من بودكاست خرافات من إعداد وتقديم شيرين شريف

شارك في الإعداد علي عاصي

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش