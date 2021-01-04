العمل من المنزل وزيادة الوزن: ما أبرز الحلول؟

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العمل من المنزل وزيادة الوزن: ما أبرز الحلول؟

العمل من المنزل بات اليوم ضرورة للكثيرين للتقليل من فرص الإصابة بكورونا... لكنه أيضاً يمنح فرصة للبعض لإجراء تغييرات على أشكال أجسامهم بعيداً عن أعين الفضوليين.

ففي الآونة الأخيرة ازدادت كثيراً عمليات التجميل مثل تصغير الثديين أو ربط المعدة في بريطانيا، وبحسب صحيفة ذا تايمز فإن العيادات التي تقوم بهذه العمليات أعلنت عن ارتفاع في الطلب عليها بنسبة 500% مبررة أن العمل من المنزل يسمح للأشخاص بالخضوع لهذه العمليات وقضاء فترة النقاهة من دون أن يلاحظ زملاؤهم في العمل ما يحصل.

ويبدو أن أكثر العمليات المرغوبة هي عمليات التخلص من الوزن الزائد الذي راكمه البريطانيون نتيجة الإغلاق العام.