ما الذي يدفع البعض لتفضيل العلاج في المنزل على الذهاب إلى المستشفى؟

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ما الذي يدفع البعض لتفضيل العلاج في المنزل على الذهاب إلى المستشفى؟

أثار مقطع مصور في إحدى المستشفيات الحكومية فى مصر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى توافر الإمكانات الطبية. المقطع الملتقط داخل وحدة العناية الفائقة يتضمن تعليقاً صوتياً للمصور يقول فيه إن كل الناس ماتت بسبب نقص الأوكسجين، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون حكوميون وصحيون، بينما قالت النيابة العامة إنها تحقق في الواقعة.

بسنت أكرم تواصلت مع الدكتور فريد عطية استشارى القلب والأوعية الدموية وسألته عن مؤشرات احتياج المريض إلى تلقي العلاج بالأكسجين في المستشفى.

وفي ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لجأ بعض المصابين للعلاج في المنزل، الأمر الذي أدى مؤخراً إلى تزايد الطلب على أسطوانات وأجهزة توليد الأكسجين.