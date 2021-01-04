ما حقيقة وفاة مرضى كورونا في مصر بسبب نقص الأكسجين؟
ما حقيقة وفاة مرضى كورونا في مصر بسبب نقص الأكسجين؟
نفت وزيرة الصحة المصرية صحة ما رددته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين. يأتي هذا بعد انتشار فيديوهات وتصريحات لأقارب المرضى يقولون إن سبب الوفاة هو انقطاع الأكسجين عن المرضى.
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