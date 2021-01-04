ما حقيقة وفاة مرضى كورونا في مصر بسبب نقص الأكسجين؟

نفت وزيرة الصحة المصرية صحة ما رددته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين. يأتي هذا بعد انتشار فيديوهات وتصريحات لأقارب المرضى يقولون إن سبب الوفاة هو انقطاع الأكسجين عن المرضى.