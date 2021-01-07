تمثال قاسم سليماني في ضاحية بيروت يقسم اللبنانيين بين مؤيد ومعارض

كشف عن تمثال لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، ما أدى إلى انقسام الآراء بين من اعتبره تقديرا لشخص "ساعد لبنان" ومن اعتبر رفع تمثال لشخص أجنبي ينافي أسس سيادة الدولة.