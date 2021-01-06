مظاهرات لأنصار ترامب دعما للرئيس الامريكي والكونغرس يجتمع للتصديق على فوز بايدن
مظاهرات لأنصار ترامب دعما للرئيس الامريكي والكونغرس يجتمع للتصديق على فوز بايدن
قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنه سيلقي خطابا في مظاهرة دعا أنصاره إليها، من أجل تأييده في قضية رفض المصادقة على النتائج النهائية لفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ من خلال الضغط هنا.