مظاهرات لأنصار ترامب دعما للرئيس الامريكي والكونغرس يجتمع للتصديق على فوز بايدن

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنه سيلقي خطابا في مظاهرة دعا أنصاره إليها، من أجل تأييده في قضية رفض المصادقة على النتائج النهائية لفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.