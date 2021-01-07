ليلة دامية ومشاهد درامية صادمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول

قتل 4 أشخاص خلال أحداث العنف في الولايات المتحدة إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي اعتراضا على المصادقة على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

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