ليلة دامية ومشاهد درامية صادمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول
ليلة دامية ومشاهد درامية صادمة في الكونغرس الأمريكي بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول
قتل 4 أشخاص خلال أحداث العنف في الولايات المتحدة إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي اعتراضا على المصادقة على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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