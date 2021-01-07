ما هو الجيش الأجنبي الذي اقتحم مبنى الكونغرس ذي التاريخ الحافل بأحداث العنف؟

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ما هو الجيش الأجنبي الذي اقتحم مبنى الكونغرس ذي التاريخ الحافل بأحداث العنف؟

أظهرت مقاطع مصورة من داخل مبنى الكونغرس الأمريكي حجم الدمار والأضرار المادية التي أصابت المبنى، عقب تعرضه للاقتحام والنهب من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

ووثقت الصور للأضرار في مكتب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد أن اقتحمه مثيرو الشغب وفتشوا المتعلقات الشخصية لبيلوسي، وسرقوا بعض الوثائق.