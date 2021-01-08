بودكاست "خرافات":هل السلالة الجديدة من الفيروس أشد فتكا؟ وما قدرة اللقاحات على التصدي لها؟

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بودكاست "خرافات":هل السلالة الجديدة من الفيروس أشد فتكا؟ وما قدرة اللقاحات على التصدي لها؟

فجاءة وبدون مقدمات نعيش ما حدث مارس الماضي مرة أخرى والامل في عودة الحياة إلى طبيعتيها ‏يتضاءل بداخلنا يوما بعد يوم، في نفس التوقيت تتوالي أنباء التصديق على لقاحات جديدة وبدأ توزيع ‏اللقاحات على الناس في دول مختلفة. المسؤولون يعلنون اقتراب انتهاء الأزمة والواقع يصدمنا بالعكس ‏تماما. وما بين التشاؤم والتفائل ترهقنا الحيرة.‏

‏ ما حقيقة الخطر الذي قرعت أجراسه السلالة الجديدة من فيرس كورونا في بريطانيا؟ وهل اللقاحات ‏الجديدة غير صالحة معها؟ نجيب عن ذلك في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "خرافات".‏

إعداد وتقديم شيرين شريف

" خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش