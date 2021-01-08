بودكاست "خرافات":هل السلالة الجديدة من الفيروس أشد فتكا؟ وما قدرة اللقاحات على التصدي لها؟
فجاءة وبدون مقدمات نعيش ما حدث مارس الماضي مرة أخرى والامل في عودة الحياة إلى طبيعتيها يتضاءل بداخلنا يوما بعد يوم، في نفس التوقيت تتوالي أنباء التصديق على لقاحات جديدة وبدأ توزيع اللقاحات على الناس في دول مختلفة. المسؤولون يعلنون اقتراب انتهاء الأزمة والواقع يصدمنا بالعكس تماما. وما بين التشاؤم والتفائل ترهقنا الحيرة.
ما حقيقة الخطر الذي قرعت أجراسه السلالة الجديدة من فيرس كورونا في بريطانيا؟ وهل اللقاحات الجديدة غير صالحة معها؟ نجيب عن ذلك في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "خرافات".
إعداد وتقديم شيرين شريف
" خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش