أحمد الطنطاوي في "بلا قيود": ماذا حدث في انتخابات البرلمان؟

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أحمد الطنطاوي في "بلا قيود": ماذا حدث في انتخابات البرلمان؟

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة المصري عن نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فكيف يرى عضو البرلمان السابق العملية الانتخابية وكيف يتعامل مع النتيجة؟ وماهي رسالته للأطراف المشاركة؟

وماهي الدوافع والمبادئ الأساسية التي يعمل من خلالها السياسي أحمد الطنطاوي؟ ولماذا لا يزال مشاركًا في بيئة سياسية لا يتفق مع أغلبيتها؟

ومن هنا تطرق رئيس حزب الكرامة لقراءته للوضع السياسي المصري وتقييمه الشخصي له، فكيف يرى أحمد الطنطاوي المؤشر العام للمشهد السياسي؟ وما هو المسار الذي يتبعه لإيجاد بدائل سياسية دستورية؟

وأعرب أحمد الطنطاوي عن رؤيته المستقبلية وتطلعاته لحزب الكرامة الذي ترأسه مؤخرًا، فما هي تلك الرؤية؟