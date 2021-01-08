كيف يرى أحمد الطنطاوي تكتل 20/30 الآن؟

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي عن تجربة 20/30 واوضح أن التعامل مع التكتل باعتباره تحالفاً يحتاج إلى تدقيق، فكيف يرى التكتل الأن وما هي نظرته للتجربة بعد انتهاءها؟ ما الذي نجح التكتل في تحقيقه وفي ماذا أخفق، في رأيه؟