كيف يرى أحمد الطنطاوي تكتل 20/30 الآن؟
كيف يرى أحمد الطنطاوي تكتل 20/30 الآن؟
تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي عن تجربة 20/30 واوضح أن التعامل مع التكتل باعتباره تحالفاً يحتاج إلى تدقيق، فكيف يرى التكتل الأن وما هي نظرته للتجربة بعد انتهاءها؟ ما الذي نجح التكتل في تحقيقه وفي ماذا أخفق، في رأيه؟
وما تقييم أحمد الطنطاوي الشخصي لأدائه السياسي في الأعوام السابقة؟ ولماذا لم يستقيل من مجلس النواب؟
وتطرق رئيس حزب الكرامة المصري لبعض الانتقادات الموجهة له، فماذا قال أحمد الطنطاوي؟ وماهي خططه للمضي قدمًا؟
للمزيد شاهدوا حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود مع أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة المصري من خلال هذا الرابط..