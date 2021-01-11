هل تتأثرالنظرة للذات بسبب تعليقات الآخرين؟

هبة المصورة الشابة اضطرت لسنوات الاعتزال بسبب اليأس الذي أصابها به تعليق الناس على مظهرها المتأثر بمرضها. لكنها تغيرت وقررت أن تعيش حياتها دون التفات لأحد. نعرض قصتها في إكسترا وقصة آخرين مع التعليقات الجارحة وتأثيرها على النظرة للذات وهو أمر غير محصور في الأشخاص عاديين بل بالنجوم أيضا، فقد نشرت مثلا Jessika Power نجمة المسلسل الأمريكي Married at first sight صورة لها على إنستجرام وليتها مافعلت، فقد تسببت لها ردود الفعل في احباط شديد، إذ تعرضت جاسيكا للنقد بشأن زيادةِ وزنها و ظهورِ بعض التجاعيد على جسمها ما أفقدها الثقة في نفسها فترة من الوقت.