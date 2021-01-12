الأمازيغ يحتفلون بعامهم الجديد 2971

يشكل الثاني عشر من يناير كانون الثاني مناسبة مميزة عند الأمازيغ. ويرتبط هذا التاريخ في المخيال الشعبي بانتصار الملك الأمازيغي شيشناق على فرعون مصر، كما حيكت حول الحدث أساطيرُ تتباين من منطقة إلى أخرى، فيما يُحتفل بهذه المناسبة في الجزائر من منطلق حب الأرض والاعتزاز بالفلاحة وترسيخ معاني البذل و بداية سنة فلاحية جديدة. ويجمع طبق الكسكسي "ذي سبع بُقول" أو "يوسفار"، العائلات في ليلة الاحتفال بالمناسبة. مراسلة بي بي سي إكسترا من الجزائر، نادية قاسمي تذهب بنا إلى منطقة القبائل، لمعرفة كيفية تحضير طبق الكسكسي، الذي صنفته اليونسكو مؤخراً موروثاً ثقافياُ.