تمثال شيشناق في الجزائر يفجر سجالا واسعا: هل كان مصريا أم جزائريا؟

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تمثال شيشناق في الجزائر يفجر سجالا واسعا: هل كان مصريا أم جزائريا؟

بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، دشنت ولاية تيزي وزو الجزائرية تمثالا وسط المدينة لشيشناق، اعتبارا أنه فرعون من اصول أمازيغية.

وأحدث التمثال جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبره مصريا، ومن يعتبرونه أمازيغيا، بينما قال آخرون "إن التمثال لا يمت للثقافة الجزائرية بصلة."

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