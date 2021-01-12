بسبب ضابط إسرائيلي، منع فيلم ”جنين جنين“ للفنان الفلسطيني محمد بكري من العرض

قضت محكمة إسرائيلية بمنع عرض فيلم وثائقي لمحمد بكري تحت إسم "جنين جنين“ بالإضافة لدفعه تعويضا ماليا لأحد الجنود. وكان ضابط إسرائيلي رفع الدعوى ضد بكري بحجة تشويه سمعته في الفيلم الوثائقي.

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