بريطاني يفقد ثروة بيتكوين بـ 290 مليون دولار في مكب للنفايات!

يسعى رجل بريطاني للبحث في مكب نفايات عن محرك أقراص ثابت للكمبيوتر المحمول كان قد تخلص منه، وذلك لاحتوائه على عملة البيتكوين التي يعتقد أنها تساوي الآن حوالي 290 مليون دولار. كان لدى جيمس هاولز 7500 بيتكوين، وهي عملة افتراضية، والتي يقول إنه رماها عن طريق الخطأ في عام 2013.