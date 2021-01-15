جدل حول تعيين عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل سفيرة للسياحة في كينيا

أثار اختيار عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل سفيرة للسياحة في كينيا عاصفة بموقع تويتر. وتساءل كثيرون عن السبب في عدم اختيار شخصية كينية بارزة، مثل نجمة هوليوود الممثلة لوبيتا نيونغو.

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