اعتذار مصري للبنانيين بعد وصفهم في الإعلام بـ"المتكالبين"!

اعتذرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية من اللبنانيين بعد أن نشرت عنوانا لمقال كتب فيه أن "اللبنانيين يتكالبون على متاجر الأغذية". يأتي هذا بعد أن قدمت وزيرة الاعلام اللبنانية طلبا لوزير الخارجية لاستدعاء سفير مصر وتسليمه رسالة احتجاج .