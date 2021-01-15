الجزائر تتقاسم لقاح كورونا مع تونس والمغردون يتفاعلون

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الجزائر تتقاسم لقاح كورونا مع تونس والمغردون يتفاعلون

قالت تونس إنها ستتلقى لقاحات فيروس كورونا من الجزائر، والتي وافقت على اقتسام شحناتها الأولى التي ستصلها هذا الشهر من روسيا والصين.

وتفاعل المغردون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار، ووصفوه بالخطوة بالخطوة التضامنية الكبيرة، في وقت يزداد فيه التنافس بين الدول للخصول على شحنات من اللقاحات عبر العالم.

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