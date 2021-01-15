محمد المنصف المرزوقي في "بلا قيود": قضينا على الديكتاتورية ولم نقضي على الفساد

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محمد المنصف المرزوقي في "بلا قيود": قضينا على الديكتاتورية ولم نقضي على الفساد

عقد قد مرّ على الربيع العربي والثورة التونسية. يحدثنا ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق عن تقييمه للاحتجاجات الآن، فيما نجحت وفيما أخفقت، وما هي رؤيته لمستقبل المنطقة.

ولماذا اعتزل الرئيس التونسي السابق العمل السياسي الحزبي؟ وكيف في رأيه يكون دعم الديموقراطية؟ وتفادي ما يعتبره الثورة المضادة؟