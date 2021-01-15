محمد المنصف المرزوقي في بلا قيود: "هل لنا خيار آخر سوى مواصلة الثورة؟"

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محمد المنصف المرزوقي في بلا قيود: "هل لنا خيار آخر سوى مواصلة الثورة؟"

في سلسلة خاصة من بلا قيود، بمناسبة مرور 10 سنوات على الربيع العربي، نستضيف هذا الأسبوع الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي ليحدثنا عن الثورة التونسية في ذكراها العاشرة.

تحدث محمد المنصف المرزوقي عن المشهد السياسي الحالي في تونس، وعن رؤيته وتقييمه للثورة التونسية والربيع العربي. فما هي رؤية الرئيس التونسي السابق لمستقبل تونس وباقي دول المنطقة مثل مصر والسودان؟

وما رأيه في الإعلام التونسي؟ وكيف يرى المرزوقي حزب النهضة وعلاقته بما يسميه بالثورة المضادة؟