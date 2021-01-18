عندما أصيب "هاملت" شكسبير بفايروس كورونا

فايروس كورونا اجتاح العالم وأثر على صناعة السينما والدراما وكيف أصبح المشاهد يراقب الشاشة للوصول إلى الأخبار وللترفيه من خلال الأفلام والمسلسلات. ازداد عدد المشتركين في خدمات البث عبر الانترنت في خلال فترات الحجر الصحي بشكل كبير في السنة الماضية وخلال هذا العام، فكيف تأثرت صناعة السينما والدراما بالجائحة؟