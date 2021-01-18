هل يخترق تطبيق واتساب خصوصية مستخدميه؟

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هل يخترق تطبيق واتساب خصوصية مستخدميه؟

حمل ملايين الأشخاص حول العالم تطبيقات بديلة لواتساب، مثل تيليغرام وسيغنال، بعد إعلان واتساب تحديث شروط الاستخدام ومشاركة بيانات المستخدمين مع موقع فيسبوك.

لمعرفة مدى خصوصية تطبيقات الدردشة تحدث حاتم قناوي مع الخبير في الإعلام الرقمي خالد البرماوي وسأًله بداية عن عدد مستخدمي تطبيق واتساب حول العالم؟

بسبب الشكوك حول حماية الخصوصية على واتساب برزت حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المنزعجين من تحديث شروط الاستخدام بالانصراف عن التطبيق والاتجاه إلى بدائل أخرى. معتز عادل أحد من شاركوا في هذه الحملات تحدث إلى حاتم قناوي عن عدد الساعات التي كان يقضيها على تطبيق واتساب يومياً والأمور التى كان يستخدمه من أجلها.