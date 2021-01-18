كيف تساعد التكنولوجيا في حماية الحيتان من الإنقراض؟
كيف تساعد التكنولوجيا في حماية الحيتان من الإنقراض؟
يكتشف أنيس القديحي من خلال حوار مع البروفيسور بالدور ثورجيلسون من جامعة ريكيافيك التقنيات التي يتم استخدامها لإحصاء عدد الحيتان حول أيسلندا.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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