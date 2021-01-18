كيف تساعد التكنولوجيا في حماية الحيتان من الإنقراض؟

يكتشف أنيس القديحي من خلال حوار مع البروفيسور بالدور ثورجيلسون من جامعة ريكيافيك التقنيات التي يتم استخدامها لإحصاء عدد الحيتان حول أيسلندا.